Ангарская птицефабрика увеличит выпуск охлаждённого мяса благодаря нацпроекту «Производительность труда»

Ангарская птицефабрика, один из крупнейших производителей мяса цыплят-бройлеров в Сибири, официально присоединилась к участникам национального проекта «Производительность труда». Пилотным потоком для реализации мероприятий нацпроекта был выбран участок производства охлажденной тушки цыплёнка-бройлера: это самый значимый производственный участок в структуре бизнеса фабрики, он приносит 61% выручки. Поэтому позитивные изменения здесь станут драйверами для улучшений всех показателей предприятия.

«Невозможно единовременно переформатировать все производственные процессы на крупном предприятии. Поэтому выбирается пилотный поток, и отработанные на нём инструменты бережливого производства и другие механики нацпроекта команда будет масштабировать внутри предприятия, на остальные производственные участки. В данном случае намеченный рост производительности труда поможет не только увеличить объёмы выпуска готовой продукции, но и расширить географию поставок свежего охлаждённого мяса, в населённые пункты как Приангарья, так и соседних регионов», — говорит министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Наталья Гершун.

Эксперты Регионального центра компетенций (оператор реализации нацпроекта в Приангарье) провели подготовительную работу. В течение нескольких месяцев они анализировали производственные процессы, выявляли проблемы и разрабатывали план их решения. Впереди у коллектива – внедрение нужных изменений.

«Эксперты РЦК несколько месяцев работали бок о бок с нашими сотрудниками. Теперь настало время превратить данные анализа в конкретные действия по внедрению улучшений и исправлению узких мест, чем и займётся совместная команда работников птицефабрики и тренеров РЦК. Наша цель к концу активно фазы участия в нацпроекте — снизить время производства на 10% и увеличить общую производительность не менее, чем на 12%», — подчеркнул генеральный директор Ангарской птицефабрики Александр Страшнов.

На Ангарской фабрике действует замкнутый цикл производства: покупается только племенное яйцо для обновления поголовья родительского стада. Все остальные технологические процессы — инкубация, выращивание молодняка и бройлеров, а также производство яиц для инкубации — осуществляются на месте.

В ассортиментном ряду — цыплята-бройлеры полного потрошения, продукты разделки тушек бройлеров (грудки, окорочка, крылышки, филе, бедрышки), фарш, субпродукты, а также более 20 наименований рубленых полуфабрикатов и продукции под маринадом. В общей сложности фабрика выпускает около 100 наименований продукции.