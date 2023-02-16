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Землетрясение произошло в Иркутской области 16 февраля 2023 года

Жители Иркутска почувствовали толчки в 3 балла.

Согласно данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в Иркутской области около 10:30 по местному времени. Толчки в 3 балла почувствовали жители Иркутска.

Через час землетрясение зарегистрировали в Бурятии близ населенного пункта Баунт.

«Ни в коем случае нельзя выдумывать и передавать прогнозы, догадки, слухи о возможных следующих толчках. Следует иметь в виду, что пока невозможно надежно предсказать время будущего землетрясения. Необходимо пользоваться только официальными сообщениями по этому поводу», – предупреждает МЧС.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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