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Более 500 компаний РФ прошли цифровую трансформацию со Сбером

Сбер, как один из технологических лидеров страны, поддерживает цифровую трансформацию российского бизнеса: оказывает корпоративным клиентам консалтинговые услуги в этой сфере, передаёт собственный опыт и привлекает партнёров, чтобы дать предпринимателям передовые цифровые решения. Компетенциями банка уже воспользовались 562 компаний крупного и среднего бизнеса.

За цифровую трансформацию компаний отвечает новая для банковского сектора роль — Customer Success Manager (CSM, менеджер по успеху клиентов). Квалифицированный специалист изучает бизнес клиента, разрабатывает проект с учётом его специфики и помогает компании совершить прорыв. Задача — повысить эффективность компании путём комплексной модернизации бизнес-процессов на базе цифровых технологий, что подразумевает развитие новых компетенций, корректировку организационной структуры и другие изменения.

Успешная цифровая трансформация меняет подходы к управлению, упрощает принятие решений, ускоряет вывод продуктов на рынок, снижает затраты и повышает прибыль компании.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка:

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«С 2021 года мы делимся опытом построения собственных сервисов на платформенных решениях и отраслевой экспертизой. Рассказываем клиентам, какие технологии и решения работают и как влияют на доходы и расходы предприятия. Цифровая трансформация бизнеса — это сервис на стыке опыта Сбера, его финтеха и сервисов компаний группы, а также лучших IT-решений из партнёрской программы Сбера с интеграторами и вендорами. Наша задача — быстро, осознанно, без ошибок и лишних затрат пройти с клиентом цифровую трансформацию и обеспечить рост его бизнеса».

Реализованные кейсы, мнения экспертов и другая информация по цифровой трансформации — на сайте СберПро в разделе «Цифровое развитие».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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