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Бизнес все больше понимает ценность киберстрахования

Киберстрахование не стало еще массовым явлением, однако бизнес начинает понимать ценность такой защиты. Об этом рассказал директор по рискам СберСтрахования Владимир Новиков в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

Перед страховой защитой от киберинцидентов стоит ряд вызовов: в том числе неоднородность распространения страхования среди бизнеса: статистика подтверждает, что страхуются от рисков информационной безопасности в основном только крупные предприятия.  Такая ситуация объясняется недооцененностью бизнесом киберстрахования, а также недостатком у предприятий информации о возможностях такой защиты, отметил директор по рискам СберСтрахования. 

Барьеры существуют и со стороны страховщиков: немногие страховые компании предлагают защиту от рисков информационной безопасности. Так, в составе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) есть рабочая группа, в которую входят лишь 15 представителей рынка из более чем ста зарегистрированных в России. При этом в 2022 году далеко не все из этих 15 компаний заключали договоры по киберстрахованию.

Сложности при оценке рисков останавливают как бизнес от страхования, так и страховщиков от предложения клиентам защиты. Помимо сложного андеррайтинга для защиты от киберрисков от страховых компаний требуется определенная инфраструктура: она нужна для расследования инцидента и минимизации его последствий.

Однако, по словам Владимира Новикова, препятствия преодолеваются как со стороны бизнеса, так и страховщиков. Рабочая группа при ВСС разработала методические рекомендации по оценке рисков — инструментарий для андеррайтеров. Также постоянно проходят мероприятия по популяризации страхования киберрисков среди клиентов — в основном через совместные семинары с бизнес-ассоциациями. В результате интерес со стороны бизнеса к киберзащите поступательно растёт.

Владимир Новиков, директор по рискам СберСтрахования:

«Примечательно, что именно крупные предприятия подкрепляют свою защиту от киберрисков страхованием. Однако мы верим в необходимость страховой защиты на любом уровне. Небольшие предприятия не всегда могут направить крупные инвестиции на кибербезопасность, как и позволить индивидуальные условия при страховании. СберСтрахование хочет сделать страхование доступным для клиентов любого масштаба и предлагает защиту от основных актуальных угроз как крупным предприятиям, так и малому бизнесу. Страховой договор покрывает потери данных или информационных систем, перерыва в производстве, кражи финансовых активов, а также страхование гражданской ответственности и дополнительных расходов на расследование и восстановление данных».

Рынок киберстрахования находится в процессе развития, и с ростом цифровизации востребованность страховой защиты будет и дальше расти, подчеркнул директор по рискам СберСтрахования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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