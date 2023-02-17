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Азиатско-Тихоокеанский банк сообщил режим работы в праздничные дни 23-24 февраля 2023 года

Азиатско-Тихоокеанский банк работает по следующему графику:

  • 22 февраля 2023 года все офисы банка работают с уменьшением продолжительности рабочего дня на 1 час.
  • 23-24 февраля 2023 года – нерабочие праздничные дни.
  • С 25 февраля 2023 года все офисы банка возобновляют работу в обычном режиме.

Срок оплаты кредитов, дата погашения которых выпадает на 23-24 февраля 2023 года, переносится на 27 февраля 2023 года без применения штрафных санкций. Порядок обслуживания клиентов и правила погашения ежемесячных платежей и начисления процентов по кредитным договорам остаются прежними.

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Операции с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями не осуществляются 23-26 февраля 2023 года.

Закрытие депозитов юридических лиц, дата окончания которых выпадает на 23-24 февраля 2023 года, переносится на 27 февраля 2023 года.

Банк предлагает воспользоваться интернет-банком АТБ или приложением АТБ Мобайл, которые позволят без обращения в банк произвести погашение кредита, пополнить счет мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги, штрафы ГИБДД и многое другое.Также ежемесячный платеж можно осуществить через сторонние банки за пять рабочих дней до его наступления.

Внутрибанковские переводы, открытие вкладов, переводы с карты на карту и оплата услуг будут осуществляться в обычном режиме. Более подробная информация – 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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