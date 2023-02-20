Власти договорились о возвращении массового китайского туризма в Россию. Что дальше?

Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на ответы МИД России и Минэкономразвития. Первые группы китайских туристов в России ждут к лету, но массовый турпоток достигнет допандемийного уровня в лучшем случае через два-три года.

На китайских туристов возлагают надежды

Напомним, что в начале этого месяца Министерство туризма и культуры КНР сообщило, что с 6 февраля китайские туристические агентства смогут возобновить отправку туристических групп в 20 стран, в том числе в Россию. Российские туроператоры практически сразу же заявили о готовности принимать группы из Китая, но подчеркивали, что возобновлению поездок туристов мешает то, что до сих пор не возобновлено действие соглашения о безвизовых туристических поездках.

В пресс-службе Минэкономразвития (курирует туристическую отрасль с осени 2022) сообщили РБК, что приостановленное из-за пандемии соглашение между Россией и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках возобновило свое действие. В МИДе также подтвердили: китайские граждане могут въезжать на территорию России как на основании виз, «так и в безвизовом порядке» в рамках межправительственного соглашения.

Туристический бизнес возлагает на возвращение китайских туристов большие надежды. Как отмечала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. «В этом году у всех большая надежда на Китай. Открыто прямое авиасообщение, заявки есть у туроператоров, но успех будет зависеть от «разморозки» безвизового соглашения, которое пока не начало работать после ковидного перерыва. Если оно заработает, ждем ренессанс въездного туризма», – сказала Ломидзе.

А что в Иркутской области?

До пандемии Иркутская область входила в топ-10 самых популярных направлений у иностранных туристов. В 2019 году турпоток в регион составил 1,728 млн туристов, на долю иностранцев приходилось более 20% – 367 тыс. человек. В 2020-м году турпоток сократился вдвое – до 938 тыс. человек. Иркутская область тогда остро ощутила нехватку китайских туристов, эпидемия коронавируса вызвала эффект домино – Китай закрыл границы, Россия запретила регулярные и чартерные авиарейсы, приостановила железнодорожное сообщение, начались массовые отмены туров, снятие брони в гостиницах Иркутска и на Байкале. Вся череда событий произошла в очень короткий срок.

За три года пандемии Иркутская область закрыла выпавший турпоток китайских туристов спросом внутри страны. По итогам 2022 года турпоток оценивается в 1,5 млн путешественников.

После снятия Китаем ковидных ограничений перед участниками рынка встал другой вопрос – а выдержит ли инфраструктура на Байкале, если азиатский поток вернётся вновь?

«Этот ледовый сезон уже забронирован и во многом распродан, – отмечает Алексей Стрелюк, основатель «Байкалики». – Соответственно, емкость инфраструктуры выбрана, и регион физически не сможет принять большой объем туристов. К тому же не факт, что те игроки, которые перестроили свой бизнес с Китая на внутренний рынок, теперь захотят перестраиваться обратно. А это значит, систему нужно будет выстраивать заново, на это надо время».

Кроме этого, появился ряд барьеров, связанных с геополитикой. Но если ситуация будет оставаться хотя бы на этом же уровне, то в течение 2-3 лет турпоток может восстановиться до доковидного периода, считает эксперт.

«Инфраструктуры у нас с 2019 года не сильно прибавилось, поэтому если отложенный спрос хлынет, то мы столкнемся со значительными трудностями, как в части мест проживания, так и в части транспорта. Сложности будут и в летний сезон …», – считает Вадим Копылов, председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ).