Более двадцати тысяч туристов побывают в Ледовом парке на Ольхоне

Уникальная локация Olkhon Ice Park на льду Байкала будет работать до середины марта.

Olkhon Ice Park, 2023

Фото: Андрей Фёдоров

Экспозиция из 18 фигур, выполненных в технике ледопластики, протянулась примерно на километр вдоль береговой линии в районе посёлка Хужир. Над её созданием работали мастера из Хабаровска, Барнаула, Иркутской области.

Александр Парфёнов. Olkhon Ice Park, 2023

Фото: Андрей Фёдоров

– Ледопластика – это новое направление в работе со льдом, которое зародилось именно здесь, на Ольхоне во время прошлогоднего фестиваля ледовых скульптур, – рассказал один из основных участников проекта Olkhon Ice Park и основатель техники ледопластики скульптор Александр Парфёнов. – Особенность такой техники заключается в работе именно с замерзшими на прибрежных скалах наплесками от волн. Все они имеют свои структуру и цвет, и в каком-то смысле диктуют мастеру образы, уже заложенные в материале и окруженные определенным пейзажем.

Olkhon Ice Park, 2023

Фото: Андрей Фёдоров

В этом году посетители парка увидят мифических драконов, троллей, русалок, шаманов, других необычных персонажей, объединённых темой средневековых преданий. Высота отдельных скульптур достигает 4-5 метров. Кроме этого, ледовые скульпторы разместили различные сюжетные композиции в береговых гротах. Вечером в парке работает подсветка, придавая ему ещё более фантастический вид.

Olkhon Ice Park, 2023

Фото: Андрей Фёдоров

– Фестиваль ледовой скульптуры на Ольхоне мы проводим с 2020 года, и с каждым годом он привлекает всё больше туристов. В этом году мы ожидаем, что на Ольхон приедут более 20 тысяч туристов, чтобы увидеть уникальные работы, которые нигде в мире больше невозможно повторить, – отметил организатор и директор мероприятия Семён Майор.

Olkhon Ice Park, 2023

Фото: Андрей Фёдоров

Выставка открыта для всех желающих, посещение бесплатно. При этом путешественникам, планирующим поездку в Olkhon Ice Park, необходимо учитывать ситуацию на единственной официальной ледовой переправе, по которой можно попасть на остров. Организаторы мероприятия советуют туристам следить за официальной информацией о состоянии переправы.



