Автокредит от Дальневосточного банка- в ТОП-2 лучших

Автокредит — один из доступных способов сесть за руль собственного авто, не откладывая мечту на долгие годы. Дальневосточный банк предлагает автокредит, который вошел в ТОП-2 рейтинга «Лучшие автокредиты на покупку новых автомобилей в феврале 2023 года»

Получить средства на покупку автомобиля можно по ставке от 9,4%* годовых. Клиенты могут воспользоваться автокредитом от Дальневосточного банка для покупки не только нового, но и подержанного автомобиля, а также рефинансировать имеющийся автокредит на более выгодных условиях.

Максимальный срок кредита — 7 лет. Возможно его получение без первоначального взноса при сумме кредита до 1,5 млн. рублей включительно, а также без оформления КАСКО страхования при покупке нового автомобиля с первоначальным взносом более 40% и при покупке подержанного автомобиля с первоначальным взносом более 50%.

* Процентная ставка действует для клиентов, получающих заработную плату на счет в АО «Дальневосточный банк», при приобретении нового автомобиля в автосалоне, как с оформлением, так и без оформления КАСКО страхования, при первоначальном взносе более 40% от стоимости приобретаемого автомобиля, а также при использовании услуги «Назначь свою ставку».