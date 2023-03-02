5 советов будущим экспортерам

«На одной из зарубежных выставок моя новая знакомая заметила: “Это удивительно! Вы из Иркутска, я из Воронежа, я узнала о вас от блогера из Африки, а встретились мы в Казахстане…”. Да, наши украшения – для женщин, которые обожают масштаб и путешествия. И я хочу, чтобы Olafa стала известна всему миру!», – говорит владелица иркутского бренда Елена Иванова. Вместе с представителями компаний «Медтехсервис» и «Элит» она была приглашена в качестве спикера на конференцию «ВЭД: Вызовы и тренды», организованную Центром «Мой бизнес» и рассказала о своем опыте выхода на зарубежные рынки. Пожелания и советы тем, кто только присматривается к ВЭД, – в нашем материале.

Конференция "ВЭД: вызовы и тренды" - 2023, "Мой бизнес", Иркутск

Фото: Андрей Фёдоров

Совет 1: Получайте информацию из первых рук

В середине 2022 года из-за роста геополитической напряженности объем российского несырьевого экспорта малого бизнеса упал почти на 18%, однако к концу года благодаря переориентации на рынки дружественных стран этот показатель восстановился и даже вырос на 7%. Тема экспорта остается актуальной и для Иркутской области, где также произошла смена ключевых стран-партнеров. Информацию о самых свежих трендах ВЭД всегда можно получить в Центре «Мой бизнес».

Конференция "ВЭД: вызовы и тренды" - 2023, "Мой бизнес", Иркутск

Фото: Андрей Фёдоров

Диляра Окладникова, директор Центра «Мой бизнес»:

– В Иркутской области ежегодно увеличивается количество начинающих экспортеров. В прошлом году при поддержке центра «Мой бизнес» 78 предприятий региона заключивших экспортный контракт, 47 вышли на внешнеэкономический рынок впервые – производители косметики, пищевых продуктов, мебели, стройматериалов, аккумуляторов. Перспективными странами для экспорта, с которыми у Центра «Мой бизнес» налажено сотрудничество, являются Монголия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь и другие страны СНГ, Вьетнам, ОАЭ. Для того, чтобы преуспеть во внешнеэкономической деятельности, нелишним будет узнать, как этот путь проходили те, кто уже стали экспортерами. Поэтому наши мероприятия мы делаем максимально практико ориентированными. Призываю предпринимателей Иркутской области активно участвовать в них, обмениваться контактами и получать полезную информацию, которая, возможно, определит вектор для дальнейшего развития ваших компаний. Начать поставки на экспорт можно и с небольшим производством, а наращивать объемы уже в процессе. В среднем оформление одного экспортного контракта занимает 9 месяцев.

Конференция "ВЭД: вызовы и тренды" - 2023, "Мой бизнес", Иркутск

Фото: Андрей Фёдоров

Совет 2: Ставьте грандиозные цели

Иркутская компания «Медтехсервис», созданная в 2018 году, занимается производством тест-полосок для глюкометров. За четыре года она освоилась на местном рынке и в конце 2022 года при помощи Центра поддержки экспорта вышла на рынок республики Беларусь. Параллельно компания начала готовиться к работе с Узбекистаном, а также присматривается к рынкам Индии, Непала и Бангладеш.

Конференция "ВЭД: вызовы и тренды" - 2023, "Мой бизнес", Иркутск

Фото: Андрей Фёдоров

Владимир Жувак, директор по развитию ООО «Медтехсервис»:

– Подготовка первого экспортного контракта заняла почти два года. Республика Беларусь очень щепетильна в плане медицинских товаров. Представители минздрава страны лично приезжали на производство прежде чем подписать разрешительные документы. Все это время Центр поддержки экспорта не терял веру в нас и оказывал помощь в организации международных выставок с нашим участием, в прохождении сертификации и поиске партнеров.

Участникам иркутской конференции Владимир пожелал всегда ставить грандиозные цели. Не нужно бояться, считает он: если предприниматель уверен в своем продукте, в его качестве, то иностранный партнер, который захочет продвигать эту продукцию, всегда найдется.

Конференция "ВЭД: вызовы и тренды" - 2023, "Мой бизнес", Иркутск

Фото: Андрей Фёдоров

Совет 3: Начните экспортировать в регионы

Название иркутского бренда украшений Olafa, созданного в 2016 году, с древнеславянского языка переводится как «награда, подарок». Подарок с Байкала из особого вида стекла пришелся по душе покупателям из 80 стран. Первый заказ за границу был отправлен в 2017-м, а уже в 2021-м компания стала обладателем знака «100 лучших товаров России», зона ее присутствия расширилась до семи континентов. Сейчас Olafa планирует с помощью Российского экспортного центра зайти на маркетплейс Таиланда.

Конференция "ВЭД: вызовы и тренды" - 2023, "Мой бизнес", Иркутск

Фото: Андрей Фёдоров

Елена Иванова, основатель и дизайнер бренда:

– Мы занимаемся инновационной работой со стеклом, а результаты экспериментов облачаем в понятную и привычную форму – в украшения для женщин. Для такого бренда, как наш, экспортная история – естественна, и сейчас она у нас в приоритете. Весь прошлый год мы смотрели в сторону других стран, ездили в Иран, участвовали в выставках в Казахстане и Дубае.

По словам Елены, предложение выйти на маркетплейс Таиланда она восприняла с воодушевлением, так как торговля на электронных площадках была в принципе изученной и проверенной на России темой. Тем, кто только начинает задумываться о выходе на экспорт, Елена советует попробовать сначала экспортировать в регионы.

– Когда поймете логистику и разберетесь со сложностями здесь, сможете более уверенно смотреть в сторону других стран, – говорит она. – Нужно понимать где хотят купить ваш продукт, и это должен быть не единичный случай. Для экспорта нужна история на перспективу. И, конечно, амбиции.

Конференция "ВЭД: вызовы и тренды" - 2023, "Мой бизнес", Иркутск

Фото: Андрей Фёдоров

Совет 4: Задумали – начинайте действовать

Компания «Элит» – предприятие полного цикла, опытный экспортер лесо-и пиломатериалов – вышла на зарубежные рынки в непростом 2008 году, а в 2022-м ее обширная география поставок, которая включала такие страны как Корея и Япония, по известным причинам сократилась. Но владельцы бизнеса не замерли в ожидании: они запустили новые направления производства и переориентировались на другие зарубежные рынки, в частности на Монголию.

Конференция "ВЭД: вызовы и тренды" - 2023, "Мой бизнес", Иркутск

Фото: Андрей Фёдоров

Александр Рогожников, заместитель директора по производству ООО «Элит»:

– Нужен определенный запас прочности и настойчивость, чтобы не бросить дело, когда тебе везде ударили по рукам. Начальные шаги в Монголию тоже дались нам непросто: первый вагон с продукцией простоял на оформлении около месяца – для их таможни наш продукт был новым, а мы все это время несли дополнительные затраты.

Будущим экспортерам Александр дал совет не бояться: если задумали – надо действовать. В первую очередь стоит тщательно изучить рынок сбыта.

– С чего начинаем мы. В выбранную страну едет наш сотрудник и живет там какое-то время, чтобы понять менталитет людей, изучить спрос. На этой основе можно принимать решения.

Конференция "ВЭД: вызовы и тренды" - 2023, "Мой бизнес", Иркутск

Фото: Андрей Фёдоров

Совет 5: Обращайтесь за помощью

Руководство страны заинтересовано в развитии малого и среднего бизнеса и в выходе компаний на экспорт. Для этого была создана специальная инфраструктура поддержки бизнеса, которая оказывает предпринимателям как консультативную, так и финансовую помощь. Одно из направлений, которое пользуется достаточно высоким спросом – компенсация затрат на участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

Конференция "ВЭД: вызовы и тренды" - 2023, "Мой бизнес", Иркутск

Фото: Андрей Фёдоров

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