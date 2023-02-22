Банк «Солидарность» предупреждает о резком росте мошеннических звонков клиентам

КБ «Солидарность» отмечает резкий рост мошеннических звонков клиентам, в которых звонящие представляются сотрудниками службы безопасности, финансового мониторинга и иных структур банка и сообщают, что якобы от имени клиента в банк поступило заявление об изменении номера телефона, и в ходе дальнейшей беседы пытаются получить сведения о наличии денежных средств на счетах, истории использования банковской карты, системы дистанционного банковского обслуживания, коды доступа и пароли.

– Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что работники АО КБ «Солидарность» не уполномочены совершать подобные звонки и никогда не задают вышеуказанные вопросы клиентам, – говорится в заявлении. – Любой позвонивший и задающий такие вопросы – мошенник. Ни в коем случае не ведите общение с ними. Немедленно завершите звонок и сообщите в Службу поддержки клиентов по номеру телефона 8 800 700 92 20 номер звонившего и содержание беседы.