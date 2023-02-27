Дирекцию корпоративного страхования в СберСтраховании возглавила Зара Геворкян

Зара Геворкян назначена директором дирекции корпоративного страхования СберСтрахования. Зара сосредоточится на дальнейшем развитии, совершенствовании страховых продуктов и процесса урегулирования, а также диверсификации каналов продаж. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Зара обладает почти 15-летним опытом руководства и развития корпоративного бизнеса. До СберСтрахования, к команде которого Зара присоединилась летом 2022 года в качестве исполнительного директора, занимала должность вице-президента ПАО «Группа Ренессанс Страхование».

В период с 2007 по 2020 гг. возглавляла корпоративные продажи холдинга Муса Моторс (Inchcapе Россия), группы компаний «АвтоСпецЦентр», организовала и развивала корпоративный бизнес группы компаний «Рольф».