Новости

Дирекцию корпоративного страхования в СберСтраховании возглавила Зара Геворкян

Зара Геворкян назначена директором дирекции корпоративного страхования СберСтрахования. Зара сосредоточится на дальнейшем развитии, совершенствовании страховых продуктов и процесса урегулирования, а также диверсификации каналов продаж. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Зара обладает почти 15-летним опытом руководства и развития корпоративного бизнеса. До СберСтрахования, к команде которого Зара присоединилась летом 2022 года в качестве исполнительного директора, занимала должность вице-президента ПАО «Группа Ренессанс Страхование».

В период с 2007 по 2020 гг. возглавляла корпоративные продажи холдинга Муса Моторс (Inchcapе Россия), группы компаний «АвтоСпецЦентр», организовала и развивала корпоративный бизнес группы компаний «Рольф».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
Авиасообщение России с Китаем может сократиться на 70%
Иркутск вошел в десятку самых культурных городов России
Решетников: Иркутская область – сильный регион, где создается конкурентоспособная экономика
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес