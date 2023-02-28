Фонд развития промышленности профинансирует создание производства алюминиевых туб в Шелехове

Алюминиевые тубы предназначены для упаковки медицинских препаратов и косметических средств. Это одно из самых перспективных направлений на рынке упаковки, чему способствует, в первую очередь, возможность их полной переработки. Заём на создание производства туб одобрен компании «ИнКомПро» – из регионального и федерального Фондов развития промышленности на эти цели направят почти 60 млн рублей.

«Иркутская область — один из основных поставщиков алюминиевого сырья в стране. Логичный следующий шаг в развитии этой отрасли — выпуск готовой высокотехнологичной продукции, чтобы удовлетворить растущий спрос на алюминиевую упаковку, в том числе со стороны фармацевтической и парфюмерно-косметической отраслей, в условиях отсутствия доступа к зарубежным аналогам», — подчёркивает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев. Фото из архива

Сумма одобренного займа на приобретение оборудования для открытия производства алюминиевых туб составляет 59,7 миллиона рублей. Фонд развития промышленности предоставит льготное финансирование всего под 1% годовых в рамках программы «Проекты развития». Срок займа — 5 лет. ООО «ИнКомПро» уже вложил в проект 15 миллионов рублей из собственных средств.

Также рассматривается возможность привлечения гарантийной поддержки центра «Мой бизнес» в Иркутской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«В этом году прогнозная ёмкость рынка России и стран Таможенного союза — порядка 680 миллионов туб. А в ближайшие 2 года естественный прирост здесь составит 10%. То есть это, действительно, перспективное направление, а конкуренция на текущий момент низкая. К тому же Минпромторгом России утверждён план мероприятий по импортозамещению в отрасли цветной металлургии до 2024 года. Он предполагает увеличение доли отечественной алюминиевой продукции. И новое производство укрепит позицию Иркутской области как индустриального региона, который покоряет новые рынки благодаря государственной поддержке промышленных предприятий», — говорит директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Яна Шевченко. Фото из архива

Производство создаст 18 новых рабочих мест. Прогнозный объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за время пользования займов — более 100 миллионов рублей.