Фонд развития промышленности профинансирует создание производства алюминиевых туб в Шелехове

Алюминиевые тубы предназначены для упаковки медицинских препаратов и косметических средств. Это одно из самых перспективных направлений на рынке упаковки, чему способствует, в первую очередь, возможность их полной переработки. Заём на создание производства туб одобрен компании «ИнКомПро» – из регионального и федерального Фондов развития промышленности на эти цели направят почти 60 млн рублей.
«Иркутская область — один из основных поставщиков алюминиевого сырья в стране. Логичный следующий шаг в развитии этой отрасли — выпуск готовой высокотехнологичной продукции, чтобы удовлетворить растущий спрос на алюминиевую упаковку, в том числе со стороны фармацевтической и парфюмерно-косметической отраслей, в условиях отсутствия доступа к зарубежным аналогам», — подчёркивает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Сумма одобренного займа на приобретение оборудования для открытия производства алюминиевых туб составляет 59,7 миллиона рублей. Фонд развития промышленности предоставит льготное финансирование всего под 1% годовых в рамках программы «Проекты развития». Срок займа — 5 лет. ООО «ИнКомПро» уже вложил в проект 15 миллионов рублей из собственных средств.
Также рассматривается возможность привлечения гарантийной поддержки центра «Мой бизнес» в Иркутской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
«В этом году прогнозная ёмкость рынка России и стран Таможенного союза — порядка 680 миллионов туб. А в ближайшие 2 года естественный прирост здесь составит 10%. То есть это, действительно, перспективное направление, а конкуренция на текущий момент низкая. К тому же Минпромторгом России утверждён план мероприятий по импортозамещению в отрасли цветной металлургии до 2024 года. Он предполагает увеличение доли отечественной алюминиевой продукции. И новое производство укрепит позицию Иркутской области как индустриального региона, который покоряет новые рынки благодаря государственной поддержке промышленных предприятий», — говорит директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.
Производство создаст 18 новых рабочих мест. Прогнозный объём налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за время пользования займов — более 100 миллионов рублей.