На покупку новых автомобилей в январе было потрачено более 111 млрд рублей

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость* по итогам января 2023 года. Согласно результатам исследования, в начале года россияне потратили на покупку новых машин 111,6 млрд рублей. Это на 39% меньше, чем в январе 2022-го (183,3 млрд рублей). При этом затраты жителей РФ снизились по всем брендам, кроме китайских и отечественных. Всего же в январе было куплено 45,2 тыс. новых легковых автомобилей – на 47% меньше, чем год назад (85,9 тыс. штук).

Доля премиум-сегмента сократилась до 15%

За год доля премиальных машин в структуре финансовой емкости рынка снизилась почти наполовину. В первый месяц года россияне купили порядка 1,5 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (на 81% меньше, чем в январе 2022-го), потратив на это 16,7 млрд рублей (-66%). Таким образом доля премиальных машин в структуре затрат за год уменьшилась с 27% до 15%. А вот доля автомобилей массового сегмента выросла – с 73% до 85%, объем их покупок в январе составил 43,8 тыс. единиц (-44% к январю 2022-го), а затраты – 94,8 млрд рублей (-30%).

На покупку «китайцев» жители РФ стали тратить втрое больше

Около половины всех денег потрачено на автомобили из КНР. По итогам января в нашей стране было куплено 17,2 тыс. новых легковых машин китайских марок. В общей сложности на них ушло 50,9 млрд рублей, что составляет почти 46% от всей финансовой емкости рынка. При этом год назад, в январе 2022-го, на «китайцев» было потрачено 15,5 млрд рублей, т.е. в 3,2 раза меньше.

По объему затраченных средств другие бренды отстают от китайских в разы. Так, на долю европейских в январе пришлось 16% (17,8 млрд руб.), отечественных – 15% (17 млрд руб.), корейских – 11% (12,1 млрд руб.), японских – 10% (11 млрд руб.). Оставшиеся 2,5% принадлежат американским маркам (2,8 млрд руб.).

В количественном выражении «китайцы» уступают только российским автомобилям, которые в январе разошлись тиражом в 18,4 тыс. единиц. Это чуть превышает 40% от общего объема рынка. На долю китайских брендов пришлось 38%. А все остальные (европейские, японские, корейские и американские) заняли лишь около 22%, причем объем покупок каждого из них не дотягивает и до 4 тыс. штук.

Почти 80% финансовой емкости рынка занял сегмент SUV

Кроссоверы и внедорожники нарастили свою долю на российском рынке. В январе россияне приобрели 28,4 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, потратив на них в общей сложности 87,3 млрд рублей. Таким образом, на долю кроссоверов и внедорожников пришлось 63% в штуках и 78% в деньгах.

Второе место на нашем рынке по-прежнему занимают автомобили В-класса. По итогам первого месяца 2023 года было куплено 13,9 тыс. новых таких машин на сумму 12,8 млрд рублей. Их доля составила 31% в объеме покупок и 12% – в финансовой емкости.

В общей сложности на долю этих двух сегментов (SUV и B) пришлось 94% всех купленных машин и 90% затраченных средств. Суммарные показатели всех остальных сегментов рынка составили 6% и 10% соответственно. Также стоит отметить, что несмотря на общее снижение финансовой емкости, рост зафиксирован в сегменте пикапов: затраты россиян на покупку таких машин в январе увеличились на 67%.

«Нынешняя структура российского авторынка в ближайшие месяцы вряд ли претерпит серьезные изменения. Китайские и отечественные бренды продолжат вести борьбу за лидерство, удерживая общую долю в районе 80%, с небольшими отклонениями в ту или иную сторону. А вот корейские, японские и европейские марки пока остаются «на плаву» за счет неофициальных поставок машин, но возврата к прежним объемам ожидать от них не стоит», – считают в агентстве «АВТОСТАТ».

«Китайские автопроизводители извлекают максимальную выгоду из сложившейся на рынке ситуации. Это отчетливо видно на примере их показателей по итогам января 2023 года. Доля «китайцев» в объеме рынка увеличилась 4 раза (по отношению к январю прошлого года), а в структуре финансовой емкости – в 5 раз. Не забываем и про рост цен на новые автомобили, который в этом процессе играет особую роль», – отмечает руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.