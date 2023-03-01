В Крыму заработали 30 банкоматов Сбербанка

В Крыму заработали 30 стационарных банкоматов Сбербанка. Среди них 14 устройств в Севастополе, 10 - в Симферополе, 4 - в Ялте и 2 в с. Оползневое. Банкоматы установлены в локациях, наиболее удобных и популярных среди жителей и туристов.

Адреса:

г. Севастополь

1. пр-т. Генерала Острякова, 260, ТРК «Sea Mall»

2. пр-т. Октябрьской Революции, 24, ТЦ «Посейдон» (магазин «Яблоко»)

3. ул. Сенявина, 1, магазин «ПУД»

4. пр-т. Генерала Острякова, 64, ТЦ «Московский» (магазин «Яблоко»)

5. ул. Вакуленчука, 2, ТЦ ЦУМ (магазин «Яблоко»)

6. пр-т. Героев Сталинграда, 27, ТЦ Апельсин (магазин «Яблоко»)

7. ул., Горпищенко, 61, магазин «ПУД»

8. ул. Одесская, 29, магазин «Яблоко»

9. ул. Адмирала Фадеева, 1А, магазин «ПУД»

10. ул. 6-ая Бастионная, 46, магазин «ПУД»

11. пр-т Нахимова д. 3, супермаркет «СитиМаркет»

12. ул. Семипалтинская, 2Б, Магазин «Яблоко»

13. площадь Генерала Захарова, д. 4, аптека

14. ул., Вакуленчука д. 20, магазин «Яблоко»

г. Симферополь

1. ул. Куйбышева, 2, Магазин «Яблоко»

2. ул. Юрия Гагарина, 3, Магазин «ПУД»

3. ул. Кечкеметская, 1, магазин «Яблоко»

4. ул. Набережная, 75, литер 3, ТЦ «Гагаринский»

5. ул. Генерала Васильева, 44Б, магазин «ПУД»

6. ул. Героев Сталинграда, 3А, магазин «Яблоко»

7. пр-т Кирова, д. 36, магазин «Яблоко»

8. Евпаторийское шоссе, 8, ТЦ Меганом

9. ул. Кирова, 78, ТЦ Палас

10. ул. Севастопольская, 62, ТЦ Цетрум

г. Ялта

1. ул. Маршака, 2, магазин «ПУД»

2. ул. Киевская, 6, магазин «ПУД»

3. ул. Киевская, 5, магазин «ПУД»

4. ул. Большевисткая, 10, магазин «Яблоко»

с. Оползневое

ул. Генерала Острякова, 9, СКК «Mriya Resort&SPA»