Ипотека Дальневосточного банка – в лидерах рейтинга «Лучшие ипотечные программы на вторичном рынке жилья»

При составлении рейтинга* учитывались факторы, на которые в первую очередь обращают внимание заемщики при выборе ипотечной программы: размер ставки, надежность банка, позиции в различных рейтингах, сумма ежемесячных платежей.

С начала 2023 года возрос спрос на вторичное жилье. Среди его преимуществ эксперты отмечают возможность выбрать квартиру в подходящем районе с развитой инфраструктурой. Многие продавцы предлагают объекты с ремонтом, что позволяет покупателям заселиться сразу после покупки и не тратить лишние деньги. Цена на вторичную недвижимость не имеет четко установленной границы, всё зависит от договорённости покупателя и продавца. Снижение цены позволяет сэкономить на жилищном кредите, взяв сумму меньше.

Дальневосточный банк для покупки жилья на вторичном рынке предлагает программу «Ипотека на первичном и вторичном рынках недвижимости», которая вошла в ТОП-7 рейтинга «Лучшие ипотечные программы на вторичном рынке жилья в феврале 2023 года»*.

Ставка по программе «Ипотека на первичном и вторичном рынках недвижимости» - от 9,4%**. Сумма кредита составит от 300 тыс. руб. до 85% стоимости приобретаемой недвижимости, первоначальный взнос- от 15%, срок кредитования- до 360 месяцев.

*Подробнее на Выберу.ру. Рейтинг составлен для банков ТОП 51-100 по объемам розничного кредитования.

**Процентная ставка может быть увеличена:

- на 0,3%, если Заемщик не использует сервис «Безопасный расчет»;

- на 0,3%, если Заемщик не использует сервис электронной регистрации сделки;

- до 1,99%, если Заемщик не использует услугу «Назначь свою ставку»

- до 0,3 %, если Заемщик не получает заработную плату на счет в АО «Дальневосточный банк» / не подтверждает доход выпиской по счету/ не подтверждает доход выпиской о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица из Фонда социального и пенсионного страхования РФ

- на 0,2%, если Заемщик не является сотрудником Стратегического партнера Банка (список предприятий-партнеров уточняйте в офисах Банка);

- на 1 % при выборе Заемщиком условий кредитования без личного и/или титульного страхования.