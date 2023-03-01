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Человеческие образы Байкала и Ангары создали с помощью нейросети

Житель Сибири при помощи нейросети Midjiourney сгенерировал человеческие образы озера Байкала и реки Ангары, которые располагаются в Иркутской области, – результаты он опубликовал на платформе DTF.

«Решил попробовать нейронку и сгенерить, так как я живу в Сибири, [портреты] Байкала и Ангары. Как оказалось, нейронка очень хорошо создает женские лица, <…> а вот с дедушкой Байкалом было потяжелее, она выдавала очень часто каких-то тайских богов, которые даже рядом с бурятско-моногольским не стоят», – поделился пользователь.

Он также отметил, что для воплощения задумки ему потребовалось доработать выданные нейросетью портреты, в фотошопе.

Напомним, ранее с помощью этой же нейросети были созданы образы российских городов, в том числе Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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