Новый сквер появится в иркутском микрорайоне Приморский: каким он будет

Запланировано обустройство нового сквера в микрорайоне Приморский – о том, каким он будет рассказал глава Иркутска Руслан Болотов.

«В новом строительном сезоне продолжим создавать комфортные общественные пространства. <…> Весной прошлого года было организовано рейтинговое голосование, по итогам которого наши горожане определили, что необходимо благоустроить в первую очередь. Сквер в Приморском набрал более 4200 голосов и вошел в итоговый перечень», – сообщил мэр.

Здесь обустроят хоккейный корт и создадут специальную велосипедную трассу – памп-трек. Кроме того, проектом предусмотрены воркаут-площадка и зона отдыха. Для детей установят современное игровое оборудование.

В сквере будет проведено озеленение, здесь смонтируют и подключат освещение. На территории появятся малые архитектурные формы – скамейки, шезлонги, урны, а также велопарковки.