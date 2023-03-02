Туры на летний Байкал в 2023 году подорожали на 10-15% – эксперты

Аналитики выявили увеличение стоимости туров на Байкал в летнем сезоне 2023-го на 10-15% в сравнении с прошлым годом – повышение цен произошло как в отелях, так и в экскурсионном, а также транспортном сегментах, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Туристам, которые мечтают побывать на Байкале летом, лучше поторопиться с бронированием туров – сейчас стоимость организованных поездок максимально привлекательная», – отметили в ассоциации.

Эксперты предполагают, что в самый жаркий сезон будет наблюдаться дефицит мест в объектах размещения. «Инфраструктура на Байкале не изобилует большим количеством гостиниц, тем более, в категории 4-5 звезд. Поэтому на пике сезона подобрать какие-то комфортные варианты проживания на Байкале будет крайне сложно», – отмечают они.

Ожидается в летний период и высокая загрузка катеров, а также других маломерных судов, обслуживающих экскурсионные группы – найти свободное место, по мнению аналитиков, можно будет с трудом.

При этом, по оценкам специалистов, в отличие от наземного обслуживания, билеты в Иркутск и Улан-Удэ на грядущее лето пока не подорожали. Однако туристам напомнили о динамическом ценообразовании: чем ближе дата вылета, тем авиабилеты обходятся дороже.

Растет и спрос на летний Байкал: за год он увеличился на 10-12% – к старту сезона динамика усилится. По оценке экспертов, пик бронирования летнего Байкала придется на апрель-май и наступит через 1,5 месяца.