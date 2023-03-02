Банк «Приморье» предложил вклад в юанях под 3% годовых

Банк «Приморье» 1 марта запустил новый вклад «Приморский» в юанях с повышенной ставкой 3% годовых.



– Минимальная сумма: 500 юаней (СHR). Срок вклада: 385 дней. Средства во вклад принимаются наличными денежными средствами через кассу Банка или путем безналичных перечислений во всех отделениях Банка, – говорится в сообщении банка.



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