Куда россияне поедут на 8 марта?

Из-за праздника посреди недели туры бронируют с 4 по 12 марта, сообщает Ассоциации туроператоров (АТОР).

По агрегированным оценкам участников рынка, в первой пятерке – ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция и Россия. Эти данные туроператоров в точности подтверждаются независимо и данными сети турагентств «1001 Тур» (см. в этом обзоре). В сравнении с прошлым годом в ТОП-5 появился Таиланд: прямых рейсов в эту страну ЮВА весной прошлого года не было.

Близки к ТОП-5 и Мальдивы, у некоторых туроператоров они на втором-третьем местах по объемам. «ОАЭ, Мальдивы, Таиланд, Египет – это зарубежные направления, которые пользуются высоким спросом в этом году», – говорят о своих лидерах продаж в Space Travel.

Также в первой десятке по спросу в период с 4 по 12 марта – Шри-Ланка, Сейшелы, направления ближнего зарубежья. В BSI Group считают ожидаемым трендом рост количества бронирований в Армению, Азербайджан и Узбекистан – на фоне увеличения количества рейсов в эти страны.

Несмотря на сложности с получением виз и отсутствие прямого авиасообщения, существует и определенный спрос на поездки в Европу. Например, Италия и Франция входят в ТОП-10 продаж PAC Group, туры в эти две страны и в Венгрию также бронируют у туроператоров «ВЕДИ ГРУПП» и BSI Group.