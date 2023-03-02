СберСтрахование в 2022 году защитила от клещей более 140 тыс. человек

Начало весны — время, когда россияне начинают больше проводить времени на природе. Однако чем раньше приходит весна и теплая погода, тем раньше активизируются клещи, которые могут быть переносчиками ряда болезней. Поэтому, отправляясь на прогулку или в отпуск, не стоит забывать о мерах предосторожности, особенно в регионах, где клещ более всего распространен: в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Почувствовать себя в безопасности поможет программа СберСтрахования «Защита от клеща».

В 2022 году СберСтрахование обеспечила страховой защитой от клеща более 140 тыс. клиентов, что в 2 раза больше, чем в 2021 году.

Больше всего полисов в прошлом году было куплено в апреле. В 60% полисов были застрахованы двое и более человек, каждый четвёртый застрахованный — ребёнок. А самому пожилому застрахованному — 96 лет, ведь в программе нет ограничений по возрасту.

Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования:

«Клещи начинают просыпаться в марте, а пик их активности приходится на май. Несмотря на свой небольшой размер, клещи переносят опаснейшие заболевания, и если не обнаружить заражение вовремя, то последствия могут быть печальными. Быстро провести все необходимые анализы и получить адекватное лечение поможет страховка: специалисты компании возьмут на себя все организационные вопросы и затраты».