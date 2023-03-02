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Средний размер автокредита в январе составил 1,18 млн руб.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2023 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,18 млн руб., снизившись на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем (в декабре 2022 года – 1,25 млн руб.). В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение среднего размера автокредита в январе текущего года составило 6,9% (в январе 2022 года – 1,27 млн руб.).

В январе 2023 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в:

  • Москве (1,69 млн руб.),
  • Московской обл. (1,55 млн руб.),
  • Санкт-Петербурге обл. (1,44 млн руб.),
  • Ленинградской обл. (1,34 млн руб.),
  • Ханты-Мансийском АО (1,32 млн руб.).

При этом самое серьезное снижение среднего чека автокредита продемонстрировали:

  • Самарская обл. (-14,6%),
  • Волгоградская обл. (-13,2%),
  • Оренбургская обл. (-11,5%),
  • Республика Татарстан (-11,2%),
  • Белгородская обл. (-10,4%).

Единственными регионами, в которых средний размер автокредита, напротив, незначительно вырос, оказались: Воронежская (+0,6%) и Тюменская (+0,1%) области. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц снизился на 2,9% и 6,1% соответственно.

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«В январе средний чек кредита на покупку автомобиля снизился на фоне возобновления государственной программы льготного автокредитования, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Стоит отметить, что данная госпрограмма распространяется только на новые автомобили отечественного производства, которые, в целом, дешевле новых иномарок. Постепенно растет и доля кредитования на покупку автомобилей с пробегом, что также влияет на средний размер автокредита в сторону его уменьшения. При этом определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче автокредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 680 баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн рублей) – 731 балл, что соответствует высокому уровню кредитоспособности клиента».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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