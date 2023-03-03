Александр Ведяхин: Сбер инвестировал в Сибирь 800 млрд рублей

Выступая на пленарном заседании «Время Сибири» XIX Красноярского экономического форума (КЭФ), первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин подчеркнул, что в этом году Сбер заключил на КЭФ 14 соглашений о реализации инвестиционных проектов на общую сумму 150 млрд рублей. Это рекорд для банка, и все эти проекты будут реализовываться в Сибири.

Сбер активно работает в макрорегионе: только в 2022 году банк инвестировал в Сибирь более 800 млрд рублей, рассказал Александр Ведяхин. В частности, Сбер профинансировал в Сибири такие крупные проекты, как развитие инфраструктуры горнолыжного курорта Шерегеш (на 14 млрд рублей) и гостиничного комплекса в Белокурихе (на 5,6 млрд), приобретение техники для крупных добывающих компаний (более чем на 11 млрд), строительство инфраструктуры для развития животноводства на юге Красноярского края (на 2,7 млрд), реконструкция аэропорта Толмачёво в Новосибирске (на 14 млрд). Благодаря Сберу было закуплено более 200 новых автобусов для Красноярска. Кроме того, в Красноярске и в Кузбассе Сбер развернул систему «Безопасный город», запустил пилотный проект по дистанционному мониторингу хронических больных, помогает организациям бюджетной сферы в переходе на российское офисное ПО. Благодаря Сберу миллионы сибиряков улучшили свои жилищные условия: банк профинансировал в 2022 году жилищное строительство на 135 млрд рублей и на 320 млрд выдал ипотечных кредитов.

Весь 2022 год Сбер оказывал большую финансовую и нефинансовую поддержку бизнесу по всей стране, продолжил Александр Ведяхин. Банк является основным оператором господдержки. На конец 2022-го ею воспользовалось более 100 тысяч клиентов МСП, а портфель кредитов МСП с господдержкой превысил один триллион рублей. Только в Сибирском банке Сбербанка почти девять тысяч клиентов МСП за прошлый год воспользовались инструментами господдержки, портфель кредитов МСП с господдержкой составил почти 46 млрд рублей, а общий портфель кредитов МСП — 132 млрд.

Чтобы процесс получения господдержки был для предпринимателей комфортным, Сбер продолжает развивать «Конструктор госпрограмм»: за прошлый год через сервис было реализовано 13 тысяч сделок на сумму более 105 млрд рублей, что втрое больше показателя 2021 года, сообщил Александр Ведяхин.

Но впереди ещё много работы, предупредил он: масштабное импортозамещение, с необходимостью которого столкнулось большинство отраслей, а также крупные инфраструктурные проекты требуют больших денег. Только в машиностроении потребность в замещении продукции из недружественных стран составляет, по оценкам Сбера, около одного триллиона рублей. Необходимые средства могут предоставить бизнесу банки, но нужно снять ряд барьеров, которые сдерживают развитие экономики. Например, важно унифицировать требования госпрограмм поддержки бизнеса, совершенствовать нефинансовую отчётность и так далее.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Несмотря на кризис, за 2022 год Сбер не только не сократил, а даже увеличил кредитование российской экономики: наш корпоративный кредитный портфель за год вырос по РПБУ на 12,4% — до 18,8 трлн рублей. В один только Сибирский регион за прошлый год мы инвестировали более 800 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Мы сохранили лидерство на российском рынке корпоративных кредитов с долей более 32%, а долю в кредитовании МСП увеличили с 41 до 46%. Мы помогали и продолжаем помогать нашим клиентам в перестройке логистических цепочек, выходе на новые рынки, оптимизации бизнес-процессов. Цифровую трансформацию со Сбером уже прошло более 500 компаний крупного и среднего бизнеса, а к концу 2023 года мы планируем удвоить этот показатель.

Красноярский экономический форум традиционно посвящён развитию Сибири и проводится уже в 19-й раз. В этом году дискуссионные площадки КЭФ проходят в офлайн- и онлайн-форматах и отражают контекст расширения внешнеэкономических связей, сотрудничества с азиатскими странами, раскрытия инвестиционного, научного и промышленного потенциала территории. Сбер — партнёр форума.