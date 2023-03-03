Альфа-Банк и Институт Китая РАН заключили соглашение о сотрудничестве

Альфа-Банк подписал соглашение о сотрудничестве с Институтом Китая и современной Азии (ИКСА) Российской академии наук (РАН).

Основным направлением партнёрства станет совместная деятельность в области продвижения перспективных финансовых и инновационных проектов банка в КНР и других странах Азии. В частности, Институт готов оказывать банку содействие в анализе финансового рынка Китая, механизмов его регулирования, установлении новых деловых контактов и продвижении интересов банка на рынки Китая и соседних стран.

Данное соглашение поможет реализовать совместные исследовательские программы, обменяться опытом между инновационными, в том числе финансовыми, институтами России и Китая, развивать перспективные финансовые и инвестиционные проекты со странами Азии.