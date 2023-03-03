Примсоцбанк проводит акцию для держателей всех дебетовых карт

С 01 по 31 марта 2023 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей всех дебетовых карт (кроме S7).





В случае если клиент выбирает сразу несколько категорий, учитывается только первая. Для клиентов банка доступны следующие категории:



• Рестораны, кафе, закусочные – MCC 5812, 5814;

• Театры – MCC 7922;

• Косметика – MCC 5977;

• Флористика – MCC 5992;

• Ювелирные украшения – MCC 5944;

• Кинотеатры – MCC 7832, 7833;

• Книги – MCC 5942;

• Парикмахерские, салоны красоты – MCC 7230;

• Спорттовары/одежда – MCC 5941, 5655;

• Образование – MCC 8299, 8241;

• Парки аттракционов, детские центры – MCC 7996, 8351;

• Такси – MCC 4121, 3990.



Отметим, максимальная сумма кэшбэка составляет 1000 рублей. Кэшбэк за покупки в выбранной категории придёт в последующую неделю (с субботы по субботу).



Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.



Узнать подробности о

– Согласно её условиям, за покупки в аптеках клиентам банка вернётся 5% кэшбэка за покупки в выбранной категории товаров. Выбрать категорию товаров, на которую будет начисляться кэшбэк, можно в период со среды по пятницу каждую неделю месяца в сторис в личном кабинете интернет-банка, – говорится в сообщении.В случае если клиент выбирает сразу несколько категорий, учитывается только первая. Для клиентов банка доступны следующие категории:• Рестораны, кафе, закусочные – MCC 5812, 5814;• Театры – MCC 7922;• Косметика – MCC 5977;• Флористика – MCC 5992;• Ювелирные украшения – MCC 5944;• Кинотеатры – MCC 7832, 7833;• Книги – MCC 5942;• Парикмахерские, салоны красоты – MCC 7230;• Спорттовары/одежда – MCC 5941, 5655;• Образование – MCC 8299, 8241;• Парки аттракционов, детские центры – MCC 7996, 8351;• Такси – MCC 4121, 3990.Отметим, максимальная сумма кэшбэка составляет 1000 рублей. Кэшбэк за покупки в выбранной категории придёт в последующую неделю (с субботы по субботу).Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC, где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Срок действия акции:01.03.2023 - 31.03.2023