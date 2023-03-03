Малый бизнес оформил во II полугодии на 40% больше полисов СберСтрахования по комплексной защите

Число клиентов, оформивших у СберСтрахования комплексную программу для малого бизнеса «Защита 360°», во втором полугодии 2022 года выросло на 40% по сравнению с первым полугодием. Всего за прошлый год «Защиту 360°» выбрали более 26 тыс. предприятий, сборы составили 0,8 млрд рублей.

Наиболее ответственными оказались предприятия с Юга России, из Московского региона и Северо-Западной части страны. Однако бизнес и из других регионов проявлял интерес к комплексной страховой защите.

Практика СберСтрахования показывает, что малый бизнес сталкивается с разнообразными рисками: клиенты обращаются с приостановкой деятельности из-за пожаров и противоправных действий третьих лиц, повреждениями имущества из-за заливов, стихийных бедствий. Например, индивидуальный предприниматель в Ивановской области обратился в страховую из-за поджога своего рабочего помещения злоумышленником — и получил 1,1 млн рублей компенсации за повреждённое имущество. А клиенту из Липецка было выплачено 1,4 млн рублей компенсации также из-за пожара, из Иркутска — 2,6 млн рублей. В Ижевске клиент получил выплату за пострадавшее имущество и внутреннюю отделку помещения в результате прорыва трубы и затопления.