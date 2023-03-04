Дома в «Восточном» для переселения из Тулуна все еще не достроили: власти рассказали, почему

Индивидуальные жилые дома для переселенцев из города Тулуна, пострадавшего от наводнения, возводят в микрорайоне «Восточный», на данный момент объекты все еще не готовы – власти Иркутской области объяснили, почему.

«Одиннадцать индивидуальных жилых домов готовы на 91 %, подключены к сетям электроснабжения, но не переданы гражданам. Подрядчик, работавший на этих объектах, не справился с задачей из-за роста цен на строительные материалы и тяжелым финансовым положением», – рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Завершить стройку планируют к апрелю текущего года – для этого заключено трехстороннее соглашение между действующим застройщиком, собственниками и новым подрядчиком, который должен завершить работы и устранить замечания.

Во второй половине марта к стройке привлекут больше людей, чтобы нарастить темпы.