Вспыхнувшие «машинки» для майнинга чуть не сожгли частный дом в иркутском селе

Веранда с машинками для майнинга загорелась в Нижнеудинском районе Иркутской области – существовал риск перехода пламени на вплотную пристроенный к ней строящейся деревянный двухэтажный дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент в селе Мельница случилось вчера вечером – о нем ведомству в 22:21 рассказали соседи. Сильный ветер раздувал огонь, потому он мог переброситься на соседние строения.

Хозяина майнинг-фермы дома не было, поскольку он долгое время находился в Красноярске, за оборудованием никто не присматривал. Во время разбора пожара были найдены «машинки» для добычи криптовалюты. Пожар повредил кровлю веранды на площади 25 квадратных метров. Пострадавших нет.

«Вся техника была подключена в один удлинитель, который через ненадежное соединение включен в электрощиток.<…> Замыкание электропроводки – причина пожара», – сообщили в МЧС.