Новости

Вспыхнувшие «машинки» для майнинга чуть не сожгли частный дом в иркутском селе

Веранда с машинками для майнинга загорелась в Нижнеудинском районе Иркутской области – существовал риск перехода пламени на вплотную пристроенный к ней строящейся деревянный двухэтажный дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Инцидент в селе Мельница случилось вчера вечером – о нем ведомству в 22:21 рассказали соседи. Сильный ветер раздувал огонь, потому он мог переброситься на соседние строения.

Хозяина майнинг-фермы дома не было, поскольку он долгое время находился в Красноярске, за оборудованием никто не присматривал.  Во время разбора пожара были найдены «машинки» для добычи криптовалюты. Пожар повредил кровлю веранды на площади 25 квадратных метров. Пострадавших нет.

«Вся техника была подключена в один удлинитель, который через ненадежное соединение включен в электрощиток.<…> Замыкание электропроводки – причина пожара», – сообщили в МЧС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Продуктовый ритейл
Как крутится «колесо ритейла». Ярослав Шиллер – о настоящем и будущем торговых сетей
«Продукты – зона гарантированного спроса». 7 тезисов Сергея Макшанова о продуктовом ритейле
Предприниматели видят риски в запуске точек у торговых центров
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес