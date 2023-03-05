Абрамченко посетила «Усольехимпром»: «Все угрозы для жизни города сняты»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко накануне посетила предприятие «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, где ведут ликвидацию опасных отходов, – итогами поездки и работы она поделилась в своем телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Виктории Абрамченко

«Ровно три года назад я впервые приехала в Усолье-Сибирское. На площадке «Усольехимпрома» было ощущение, что рвануть может в любой момент. Цех ртутного электролиза, бурлящая смесь токсичных отходов, сотни зараженных зданий и сооружений, десятки собственников и подставных юрлиц – все это было совсем недавно. Мы провели колоссальную работу», – отметила Абрамченко.

В настоящее время отходы II-IV классов опасности вывезены с территории на специализированные предприятия для утилизации по всем правилам, ликвидированы скважины с накопленными отходами, в том числе источники загрязнения территории ртутью.

Кроме того, локализована нефтяная линза, предотвращена возможность попадания нефтепродуктов в Ангару, а также разобраны и обезврежены сотни зданий.

«Не допустили экологической катастрофы. Все угрозы для жизни города сняты. <…> Усолье-Сибирское стало символом борьбы с накопленным экологическим вредом в стране. Это большая экологическая победа. А тогда, ровно три года назад – это был шок и ужас. Дорогу осилит идущий», – резюмировала представитель правительства.