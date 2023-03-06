СберСтрахование выплатила 8,5 млн рублей за повреждённый в ДТП груз

СберСтрахование выплатила более 8,5 млн рублей компенсаций по договору ответственности экспедитора и перевозчика за пострадавший при транспортировке груз.

Авария произошла во Владимирской области на дороге Колокша — Кольчугино — Александров. Водитель грузового автомобиля транспортной компании — клиента СберСтрахования — не справился с управлением из-за гололедицы. В результате ДТП пострадал груз — этикетки для пищевой продукции. Экспертиза установила, что использовать их нельзя.

СберСтрахование признала событие страховым случаем и осуществила выплату в полном объёме.