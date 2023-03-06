«Иркутскэнергосбыт» вошел в топ-3 энергосбытовых компаний России

«Иркутскэнергосбыт» (входит в компанию Эн+) занял третье место в ХIII Всероссийском конкурсе «Лучшая энергосбытовая компания России». Его проводит интернет-портал «ЭнергоНьюс». По итогам работы в 2022 г. в 4 конкурсных номинациях за победу боролись 48 энергосбытовых компаний страны.

«Иркутскэнергосбыт» отмечен по двум направлениям работы. В номинации «Наиболее информационно открытая энергосбытовая компания» компания заняла второе место, где за звание самой «открытой» компании состязались 28 претендентов. Учитывалось количество публикаций о работе организации в независимых печатных и электронных СМИ, а также регулярность обновления информационных материалов на корпоративном сайте. «Иркутскэнергосбыт» активно сотрудничает со всеми СМИ региона, оперативно отвечает на запросы журналистов. В 2022 году журналистами федеральных и региональных изданий было подготовлено более 1000 разъясняющих материалов в печатных и электронных средствах массовой информации.

Больше всего конкурсантов было заявлено в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания». Здесь «Иркутскэнергосбыт» занял почетное третье призовое место, достойно представив в качестве клиентских сервисов развитие сети офлайн-офисов (сейчас их 50), а также способы заочного обслуживания (личный кабинет на сайте компании и его мобильная версия). Количество пользователей цифровых сервисов растет ежемесячно, что подтверждает их востребованность у клиентов. Сегодня почти 800 тысяч пользователей зарегистрированы в личном кабинете и более 207 тысяч клиентов скачали приложение компании. При этом, такие сервисы есть как для физических лиц, так и для юридических. И также для всех клиентов компании круглосуточно работает Единый энергетический информационно-справочный центр. Среднее время соединения с оператором контакт-центра в 2022 году составило всего 71 секунду, что в три раза меньше по сравнению с прошлым годом.

«Иркутскэнергосбыт» – гарантирующий поставщик электрической энергии в Иркутской области. Основным приоритетом является качественная и бесперебойная поставка электро- и теплоэнергии своим потребителям, внимательное отношение к клиентам и их нуждам. Обслуживает 46,6 тыс. юридических и более 1,2 млн. физических лиц. В настоящее время в структуре «Иркутскэнергосбыт» 17 отделений, расположенные в муниципальных образованиях региона.