МТС обеспечила цифровой инфраструктурой Зареченский развлекательный комплекс в Качугском районе

МТС оцифровала Зареченский культурно-досуговый комплекс в Качугском районе. В рамках проекта МТС обеспечила здания комплекса доступом к скоростному интернету, системой видеонаблюдения и цифровой техникой.

В Зареченский досуговый комплекс входит Дом культуры, Копыловский сельский клуб и библиотека, в которых проходят все торжественные и развлекательные события Заречного, а также творческие театральные и вокальные занятия для взрослых и детей.

Быстрый интернет на территории комплекса позволит проводить мероприятия с использованием развлекательных и образовательных цифровых платформ, создавать новые кружки и направления для досуга селян. Организаторы смогут дистанционно проходить обучение, посещать вебинары, онлайн-конференции и мастер-классы. Посетители досугового комплекса также получили доступ к цифровой технике и могут бесплатно пользоваться интернетом для поиска рабочей информации и подготовки образовательных проектов.

По периметру комплекса установлены камеры видеонаблюдения, которые помогают обеспечивать безопасность на территории. Система позволяет обнаружить и распознать человека на расстоянии десятков метров, а также отслеживать, что происходит вблизи Дома культуры даже в темное время суток.

«Цифровое обеспечение объектов культуры и образования сельской местности во многом способствует развитию этих территорий. Ранее мы оцифровали, несмотря на труднодоступность, единственную школу на острове Ольхон. А сейчас доступ к современным сервисам поможет разнообразить культурный досуг селян в Заречном. С возможностями нашей экосистемы школьники смогут не только посещать существующие кружки клуба, но и проходить мастер-классы и участвовать в конкурсах образовательного проекта МТС «Поколение М». Новые технологии помогут показать талант именитым столичным педагогам и получить ценные возможности ребятам из самых удаленных уголков страны», — говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.