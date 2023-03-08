Самолет вылетел в Иркутск для эвакуации пожарного, пострадавшего при тушении возгорания

Борт санавиации вылетел в город Иркутск из Москвы, чтобы эвакуировать пострадавшего во время пожара в административном здании сотрудника МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

«Самолет Ан-148 МЧС России вылетел из аэропорта Жуковский в Иркутскую область для осуществления санитарно-авиационной эвакуации пострадавшего при исполнении служебного долга сотрудника МЧС России по Иркутской области», – сообщили в министерстве.

По информации ТАСС, замначальника пожарно-спасательной части №2 Иркутска во время тушения пожара задел шлемом провода ЛЭП – у него многочисленные ожоги конечностей, состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, возгорание на улице Карла Либкнехта случилось в минувшие выходные – на месте происшествия нашли оборудование для майнинга.