Оправдана ли стоимость страховки такси?

Действительно ли стоимость ОСАГО для таксистов может достигать 70 тысяч рублей? И есть ли способ сдержать стоимость тарифов для пассажиров? Разбираемся вместе с экспертами информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов называет «по меньшей мере сомнительной» информацию о том, что «автогражданка» для большинства такси достигает сегодня 70 тыс. рублей. Он поясняет, что обычно страховые полисы ОСАГО и каско оформляют на конкретного водителя или водителей. Стоимость страховки тогда определяется в зависимости от возраста тех, кто допущен к управлению автомобилем, их опыта вождения и истории попадания в ДТП.

Однако на машины, занятые в такси, чаще оформляют более дорогие полисы с функцией «мультидрайв», где нет необходимости указывать данные конкретных людей, что в целом выгоднее, если за рулём будет ездить высокоаварийный водитель. При этом важно понимать, что в таком случае, когда к управлению ТС допущен неограниченный круг лиц, не учитывается скидка по КБМ и идет повышение других коэффициентов. «Разброс по стоимости полиса ОСАГО для такси достаточно большой: от 15 000 и до 50 000 рублей доходит, – рассказал Петр Шкуматов. – Дороже всего «мультидрайв такси» (35-50 тыс. рублей), если же полис оформлен на конкретного водителя с хорошей историей, то он стоит в разы дешевле. Также цена зависит от конкретной страховой компании и её условий».

Автоэксперт, член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто полагает, что базовая стоимость полиса ОСАГО для такси должна быть выше, чем для остальных водителей, так как статистика свидетельствует, что в этом сегменте риск возникновения аварий выше.

При этом он подчеркивает, что несмотря на это цена не должна отличаться в десятки раз. «Тогда это не отпугнет даже тех людей, которые работают в такси не на полный день, а только на часть дня. Таких довольно много, в первую очередь, в регионах. Эти люди работают на традиционных предприятиях ради стабильной заработной платы, но подрабатывают, например, вечерами».

К снижению тарифа может привести снижение рисков в этом сегменте. Они связаны с такими факторами, как условия эксплуатации автомобиля, стиль вождения, трудовые условия. Но, на мой взгляд, пока нет явных предпосылок к каким-то значимым системным улучшениям на рынке такси, которые приведут к падению аварийности и частоты убытков страховщиков».

Эксперт также отметил, что дефицит запчастей и их дороговизна – основной фактор, влияющий на рост стоимости полиса ОСАГО, причем не только для какого-то отдельного сегмента страхования, но в целом для всех транспортных средств.