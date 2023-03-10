Троллейбусный парк Братска может стать одним из самых молодых в России

Почти 50 новых троллейбусов полнят парк города Братска Иркутской области – в результате он станет одним из самых молодых в России, сообщил мэр Сергей Серебренников.

«Мы запускаем в эксплуатацию новые машины и ожидаем поставки большой партии . <…> Братское троллейбусное управление переживает второе рождение, потому что будет заменен весь парк – 100% – на новые машины», – заявил градоначальник.

Такого результата собираются добиться лету 2023 года, когда в населенном пункте будет больше на 45 новых троллейбусов. Сегодня три машины уже вышли на рейсы, еще две – накануне прибыли в город: «Авангард» приехал по автомобильной дороге из Вологды, «Горожанина» доставили железнодорожным транспортом из Уфы.

Все троллейбусы являются комфортными, низкопольными, они приспособлены для маломобильных граждан, оборудованы системами обогрева и кондиционирования, информационными табло, камерами видеонаблюдения, тахографами, датчиками ГЛОНАСС.