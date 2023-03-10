Четыре выставки представят на «КнигаМарте-2023»

В течение месяца в Молчановке можно посетить четыре выставки в рамках арт-программы V Международного фестиваля книжной культуры «КнигаМарт-2023».

10 марта заместитель заведующего отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. М. В. Ломоносова Ирина Великодная, книжный художник и дизайнер Иван Александров представят выставку «Просто книга» об истории и технологии создания двух уникальных изданий: «История и памятники византийской эмали» (Санкт-Петербург, 1892) и «Волхонка. Неторопливая прогулка» (Москва, 2019). На их примере будет показано, как издатели создавали образ книги, которая несет в себе не только знания и мастерство, не только результаты технологических достижений эпох, но и тонкую энергию созидания красоты, передающуюся каждому, кто берет в руки «просто книгу».

На выставке «Без слов» можно увидеть газетные карикатуры Виктора Боковни из собрания Библиотеки книжной графики МЦБС им. М. Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург). Мастер российской карикатуры Виктор Иванович Боковня много лет сотрудничал с журналом «Крокодил», иллюстрировал детские книги, произведения поэзии и прозы. Заведующий Библиотекой книжной графики и куратор выставки Вера Андроханова 11 марта с 13:00 до 14:30 проведет мастер-класс «Выставка книжной графики от А до Я» и расскажет, как создать концепцию выставочного проекта – от выставки книг до выставки современного искусства, о его наполнении, композиции и кураторском сопровождении, для чего стоит посетить выставку в библиотеке.

Открытие выставки «Мир детства в книжных иллюстрациях Раисы Бардиной» состоится 12 марта в 15:00.

Будут представлены оригиналы книжных иллюстраций, книжные издания, рабочий материал художника, представляющий процесс создания детской книги. Всю вторую половину XX века иркутский художник Раиса Бардина в тесном сотрудничестве с местными литераторами создавала сказочные образы в детских книжках Восточно-Сибирского книжного издательства. Более сотни книг вышло в оформлении художника. Она сделала зримыми образы, созданные поэтом И. Молчановым-Сибирским, сказочниками В. Стародумовым, А. Смирновым, А. Тороевым, педагогом К. Ушинским, писателями М. Сергеевым, Л. Воронковой, Г. Пакуловым, Ю. Самсоновым, Г. Михасенко. Сын художницы Андрей Шпирко проведет для участников открытия кураторскую экскурсию.

На выставке «Век книжной иллюстрации» иркутского творческого коллектива Wavvve будут представлены иллюстрации к известным и не очень литературным произведениям разных стилей и эпох. Авторы намеренно не указали принадлежность иллюстраций к конкретным книгам, а лишь кое-где намекнули на отношение к определенному писателю или поэту. Распознать свое любимое произведение можно будет с 10 марта по 11 апреля.

V Международный фестиваль книжной культуры «КнигаМарт-2023» пройдет в Иркутске с 10 по 12 марта при поддержке министерства культуры Иркутской области и Иркутской нефтяной компании.

В этом году фестиваль отметит свой первый юбилей – пять лет! Программа мероприятий будет состоять из традиционных направлений: литературная, профессиональная, детская и арт-программа. Также в этом году «КнигаМарт» побывает в северных районах Иркутской области: Киренск, Усть-Кут, Железногорск-Илимский.

Следить за новостями «КнигаМарта» можно на сайте, телеграм-канале фестиваля, группах во «Вконтакте» и «Одноклассниках», а также на портале «Культура.38» и на страницах Молчановки в социальных сетях. Организаторы фестиваля – Иркутская областная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского и фонд поддержки НКО «Новый Альянс».