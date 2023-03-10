Исторический дом мещанина Аглицкого в Иркутске отремонтируют за 60 млн рублей

В Иркутске отремонтируют административное здание, признанное объектом культурного наследия – в начале XX века это был дом мещанина Александра Аглицкого, сообщает RosTender.info.

Современный адрес памятника архитектуры – ул. Сухэ-Батора, 16. Фонд имущества Иркутской области определит подрядчика по итогам конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до 29 марта, итоги будут подведены 3 апреля.

С победителем заключат государственный контракт на 59,7 млн рублей. На эти деньги ему предстоит к середине декабря капитально отремонтировать здание.

Каменный двухэтажный дом Александра Николаевича Аглицкого строился в 1904-1905 годах. Мещанин открыл здесь собственный мебельный магазин. В 1907 году в здании располагалась частная женская гимназия, в 1931 – высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа. Также здесь работали ветеринарный техникум и торгово-промышленная палата.