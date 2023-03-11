Реалист Банк занял 6 место в рэнкинге банков, кредитующих МСБ

Реалист Банк вошел в ТОП-10 рэнкинга банков, кредитующих МСБ, по темпам прироста портфеля кредитов малого и среднего бизнеса за 2021-2022 гг. По объему портфеля банк занял 21 место среди 39 банков – лидеров рынка.

«Мы верим, что сегмент МСБ – перспективная ниша, которую мы планируем активно развивать. Несмотря на все шоки рынка, малый бизнес остается самым гибким и продолжает развиваться, а значит, для него все также будут актуальны кредитные продукты», - прокомментировал Олег Юшков, Директор департамента развития малого и среднего бизнеса.

Реалист Банк развивает направление МСБ более 10 лет, наработав обширную клиентскую базу и богатую экспертизу. На текущий банк финансирует малый и средний бизнес на пополнение оборотных и основных средств, а также рефинансирование кредитов. Предоставляет банковские гарантии и кредиты на исполнение контрактов.