Названы сферы деятельности, где платят самые высокие зарплаты в Иркутской области

Аналитики выяснили, какие средние зарплаты получают работники различных сфер деятельности в Иркутской области, а также выявили самые высокооплачиваемые среди них. Об этом сообщает SIA.RU со ссылкой на данные Иркутскстата.

По итогам 2022 года наибольшие средние заработные платы были в сферах госуправления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения – 128 тысяч рублей, добычи полезных ископаемых – 140,5 тысячи рублей, финансовой и страховой деятельности – 159,9 тысячи рублей.

Кроме того, средние зарплаты свыше 80 тысяч рублей зафиксированы в сферах обрабатывающего производства – 82,1 тысячи рублей, строительства – 83,5 тысячи рублей, информации и связи – 83,7 тысячи рублей, обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 88,3 тысячи рублей, профессиональной, научной и технической деятельности – 94,9 тысячи.