В Байкальске создали новые архитектурные формы

11 марта в Байкальске, на территории бывшего БЦБК, состоялось закрытие XVII Всероссийского архитектурного фестиваля "АрхБухта. Преломление". Его участниками стали 22 команды студентов по направлениям архитектуры и строительства, а также практикующие архитекторы, дизайнеры, урбанисты из Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Пскова, Омска и Москвы – всего более 100 человек.

Фото предоставлено организаторами

Фестиваль проводится ежегодно и представляет собой конкурс арт-объектов и малых архитектурных форм.

– Тема фестиваля соответствует времени: мы уходим от индустриального наследия и переходим к новому творческому переосмыслению ценности самого места, Байкальска как города будущего, но и конечно, самой территории комбината, как пространства для нового креативного молодёжного творчества., - отметил руководитель проектов БАЙКАЛ.ЦЕНТР Андрей Бородин.

Гран-при фестиваля за яркую идею и масштабность работы получил арт-объект «Сети» команды «Футурум». Рыболовные сети, натянутые между столбами бывшей “Лесной биржи”, были выбраны единогласно.

Фото предоставлено организаторами

I место – команда студентов ИРНИТУ “ТЕТРИС”, арт-объект “Шаманский танец”. Башня, сделанная по системе тенсегрити.

II место – команда студентов из г. Новосибирска “Кискотека”, арт-объект “Погодите, это реально?”. Монументальная деревянная конструкция-портал.

III место – команда “АрхДоктора”, башня “Южный Октагон”.

Специальный приз получили команды “Вунзел” с инсталляцией “Наблюдатель” и команда студенток из г. Красноярска “B.READY” с арт-объектом “Хлебопреломление”.