Чем грозят проблемы у банков США мировым рынкам?

Пока это не сигнал к началу мирового кризиса, заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Однако в случае развития негативного сценария следует ожидать усугубления ситуации в американской и глобальной финансовых системах. Первыми и сильнее всего пострадают страны ЕС из-за тесной связи с американской экономикой, но и другим государствам не избежать отрицательных последствий.

При этом российскую экономику на фоне изоляции ждет меньше потрясений. Как считают аналитики, смягчить потрясения на американском финансовом рынке могут быстрые согласованные действия ФРС, правительства США и регуляторов Европы.