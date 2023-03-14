Праздник чтения «День Ч» пройдет в Киренске 21-22 марта

В программе – творческие встречи с писателями, издателями, иллюстраторами из Москвы, Иркутска, Улан-Батора, лекции для библиотекарей и педагогов, мастер-классы для детей, а также открытие выставки «Иллюстрации и эмоции». Праздник чтения пройдет 21-22 марта на нескольких культурных площадках г. Киренска при поддержке местной администрации и Иркутской нефтяной компании.

Праздник чтения «День Ч», организованный магазином «Кукуля», Центром немецкого языка и детским писателем Анной Масленниковой, пройдет в Киренске второй раз. С детьми и взрослыми встретятся не только организаторы книжного фестиваля, но и приглашенные гости: главный редактор издательства «Настя и Никита» Алина Дальская (Москва), детский писатель, краевед, режиссер, педагог, музыкант Хельга Патаки (Москва), художница, иллюстратор Саяна Хомонова (Улан-Удэ – Улан-Батор).

Лекции, мастер-классы, творческие встречи с экспертами пройдут 21 и 22 марта в МКОУ ДО «ДШИ им. А.В. Кузакова г. Киренска» и на площадках МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район.

Фото предоставлено пресс-службой проекта «День Ч»

– «День Ч» – отличный повод еще раз вспомнить, какую важную роль играет книга в жизни ребенка, почему так необходимо читать детям. Жители города с нетерпением ждут праздника, который дарит знакомства с новыми интересными людьми, заряд положительных эмоций от книжных новинок и ощущение радости от того, что столько людей любят чтение и книги, а таких с каждым годом становится всё больше и больше, – поделилась директор МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район Оксана Унжакова.

Еще одним партнером «Дня Ч» выступит МКУ КДЦ «Современник»: 22 марта в 16.00 там пройдет праздник чтения для горожан, на котором выступят федеральные эксперты и местные творческие коллективы. Также в этот день в фойе «Современника» откроется выставка «Иллюстрации и эмоции», будет работать книжная ярмарка и фотозона.

– Мероприятия «Дня Ч» в этот раз органично переплетены с традиционными книжными событиями киренчан: приглашенные эксперты станут членами жюри литературного конкурса «Проба пера», проведут мастер-классы для авторов и иллюстраторов. Часть программы будет посвящена краеведческим проектам: мы знаем, с какой любовью жители Киренска относятся к родному краю, и уверены, что обмен опытом с московскими коллегами будет интересен и полезен, – рассказала соорганизатор «Дня Ч» Анна Масленникова.

Фото предоставлено пресс-службой проекта «День Ч»

Вход на все события праздника чтения бесплатный. Весенняя программа «Дня Ч» в Киренске, как и другие события фестиваля в течение года, пройдет при поддержке генерального партнера проекта – Иркутской нефтяной компании.

– Книжный фестиваль в Киренске проходит во второй раз. «День Ч» становится традиционным событием для жителей замечательного северного города, при этом сотрудничество творческой команды киренчан и иркутян способствует его постоянному развитию. Остается пожелать, чтобы число участников и зрителей «Дня Ч» год от года росло за счет подключения новых городов и поселков – как в области, так и за ее пределами, – прокомментировал представитель АО «ИНК-Капитал» Сергей Евчик.