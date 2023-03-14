Трамп прогнозирует США Великую депрессию

Поводом для этого стало падение трех крупных американских банков и акций финансового сектора. По мнению экс-президента штатов Дональда Трампа, это последствие действий нынешнего главы страны– Джо Байдена.

«Судя по тому, что происходит с нашей экономикой, <...> Джо Байден станет Гербертом Гувером современности. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. Доказательство – банки уже банкротятся», – приводит РИА Новости заявление Трампа в соцсети.

Экономисты все же полагают, что до системного кризиса США далеко: ситуация иная, чем в 2008-м. По их мнению, регулятор «принял эффективные меры, чтобы избежать эффекта домино».