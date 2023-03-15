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СМИ: Raiffeisen планирует по бартеру обменять российскую "дочку" на активы Sberbank Europe

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) изучает возможность обмена со Сбербанком своей российской дочерней кредитной организации - Райффайзенбанка, на активы Sberbank Europe. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Der Standard.

По данным издания, менеджеры Raiffeisen с главой банковской группы Йоханном Штроблем разработали план под названием "проект Красная птица". Он предусматривает переход прав собственности на активы RBI в России к Сберу, в то время как австрийской компании отойдут активы Sberbank Europe. Эта сделка характеризуется как "скрытый бартер". 

В австрийской банковской группе назвали вероятность проведения сделки по обмену активами со Сбербанком "теоретическим соображением". В Raiffeisen также подчеркнули свою приверженность соблюдению режима антироссийских санкций и отметили, что намерены заранее согласовывать с австрийскими властями любые подобные сделки.

Австрийский финансовый регулятор отозвал банковскую лицензию Sberbank Europe в декабре 2022 года. Группа находится под санкциями Евросоюза, в связи с этим для осуществления сделки понадобится согласие Национального банка Австрии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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