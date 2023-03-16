Названы последствия приостановки Россией налоговых соглашений

Людям, имеющим доходы и имущество не только в России, придется выбирать. Об этом рассказал «Известиям» адвокат, управляющий партнер Tax & Legal management Василий Ваюкин, комментируя предложение Минфина и МИД РФ приостановить СИДН с некоторыми государствами.

«Лицам, которые имеют доходы и имущество не только в России, придется делать выбор – платить налоги в разных юрисдикциях без возможности их зачета или сделать выбор в пользу той или иной страны», – сказал он.

Эксперт отметил, что специальных правил приостановки действия СИДН в одностороннем порядке не существует, это можно сделать только по взаимному соглашению. В одностороннем порядке СИДН можно денонсировать.