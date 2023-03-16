СберНПФ в январе-феврале 2023 года удвоил пенсионные выплаты клиентов

СберНПФ в январе-феврале 2023 года перечислил клиентам пенсионные выплаты на сумму 2,7 млрд рублей. Это в 2,3 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Выплаты по договорам обязательного пенсионного обеспечения (ОПС) выросли на 56% — с 0,9 млрд до 1,4 млрд рублей. При этом основную часть этой суммы (1,1 млрд) 11 тыс. человек получили единовременно. И в целом количество получателей единовременных выплат увеличилось по сравнению с прошлым годом на 21%.

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО)выросли более чем в 4 раза — с 0,3 млрд до 1,3 млрд рублей. А количество получателей негосударственной пенсии от СберНПФ увеличилось на 11% — с 37 тыс. до 41 тыс. человек.

Почти две трети (64%) тех, кто заключает договор негосударственного пенсионного страхования в СберНПФ, — женщины.. При этом 36% откладывающих на негосударственную пенсию — россияне от 40 до 50 лет, 30% — клиенты от 30 до 40 лет.