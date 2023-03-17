Зачем россиянам 75 тонн золота?

«Известия» выясняли, с чем связан рост спроса на драгметаллы.

Спрос на золото в России в прошлом году побил все рекорды – он вырос в 15 раз. Россияне купили 75 т инвестиционного золота в слитках против 5 т годом ранее.

В нестабильные периоды спрос на золото всегда растет: люди ищут надежный инструмент сохранности сбережений. Возможно, именно поэтому в 2022 году в России был отмечен заметный рост объема покупки золота населением.

По данным Минфина, россияне в 2022-м приобрели 75 т инвестиционного золота в слитках. В 2020–2021 годах объем таких покупок не превышал примерно 5 т. Стоит заметить, что на прошлый год аналитики прогнозировали продажу примерно 40 т золота.

Причиной такого ажиотажного спроса стали сразу несколько факторов. Это и экономическая неопределенность, и геополитические проблемы, и боязнь ослабления рубля, и растущее недоверие к валютам недружественных стран.