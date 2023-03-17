Российский спрос на аренду жилья в ОАЭ находится на рекордном уровне

Российский спрос на аренду недвижимости в ОАЭ в 2023 году показывает рекордные результаты. Такие данные приводят эксперты портала Emirates.Estate.

В феврале 2023 года российский спрос на аренду недвижимости в ОАЭ снизился на 14,87% относительно января текущего года. Такая динамика является традиционной для последних четырёх лет за исключением февраля 2022 года, когда число запросов со стороны россиян на аренду жилья в ОАЭ увеличилось на 4,48%.

Несмотря на снижение, в феврале 2023 года интерес россиян к аренде недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах оказался почти в 2 раза выше (+97,75%) относительно февраля 2022 года, почти в 6 раз выше (+460,09%), чем в феврале 2021 года и на 522,33% выше, чем во втором месяце 2020 года.

В рамках первых двух месяцев 2023 года интерес россиян к аренде недвижимости в ОАЭ находится на рекордных отметках. Так, количество запросов за январь и февраль текущего года превышает показатели за аналогичные периоды с 2019 по 2022 года вместе взятые.

По данным экспертов Emirates.Estate, в январе — феврале 2023 года количество запросов на аренду недвижимости в ОАЭ со стороны россиян превысило результаты за аналогичный период 2022 года на 119,73%, за первые 2 месяца 2021 года на 455,13%, за январь — февраль 2020 года на 520,88% и за 2 месяца 2019 года на 548,09%.