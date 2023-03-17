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Сбер предлагает продавцам жилья получить дополнительный доход с помощью вклада «Домклик»

Сбер запускает специальный вклад с повышенной ставкой для тех клиентов, которые продали недвижимость в рамках ипотечных сделок на платформе Домклик. Вклад открывает новые возможности для обеих сторон сделки: покупатель недвижимости получает выгодные условия по ипотеке Сбера и полное сопровождение на платформе Домклик, а продавец размещает средства от продажи квартиры с повышенной доходностью.

Предложение распространяется на сделки, совершенные в период с 1 января по 14 сентября 2023 года (включительно). Открыть такой вклад клиент-продавец недвижимости может в течение шести месяцев после совершения сделки.

Минимальная сумма вклада — 500 тыс. рублей, максимальная не ограничена. Срок вклада — 3, 4, 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Процентная ставка зависит от суммы, срока и истории сбережений клиента в Сбере. Максимальная доходность вклада составляет 9,5% годовых при размещении средств на срок 3 года. 

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Всё больше людей для покупки жилья выбирают ипотеку в Сбере, а продавцы и покупатели заключают сделки на платформе «Домклик». Новый специальный вклад, который мы тоже назвали «Домклик», станет ещё одним выгодным предложением для наших клиентов. Продавцам недвижимости, которые участвовали в ипотечных сделках Сбера, не придётся переводить или снимать деньги, чтобы искать подходящий вариант их разместить. Вырученные от продажи жилья средства можно оставить в банке на выгодных условиях и приумножить их, получив дополнительный доход».

Вклад «Домклик» смогут открыть клиенты Банка, осуществившие сделку по продаже недвижимости в Уральском, Северо-Западном, Сибирском, Поволжском и Байкальском территориальных банков Сбербанка.

Подробнее о вкладе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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