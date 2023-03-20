Фонд развития промышленности Иркутской области профинансирует единственное в стране производство титанорганических соединений

Компания «Ангара-реактив» — единственный в России производитель титанорганических соединений. Благодаря государственной поддержке со стороны регионального и федерального Фондов развития промышленности предприятие готовится провести технологическую модернизацию для увеличения объёмов выпуска уникальной продукции. Совокупная инвестиционная стоимость проекта превышает 120 миллионов рублей.

«Фактически, от продукции, производимой региональным предприятием, зависят многие производства страны, поскольку титанорганические соединения, в частности, применяются в химической и лакокрасочной промышленности, машиностроении, строительстве, в горнодобывающей и электрохимической сферах. Таким образом, это не просто импортозамещение: увеличения объёмов выпуска этих субстанций требуют целые промышленные отрасли. Разумеется, таким проектам оказывается особое внимание в контексте мер государственной поддержки», — объясняет первый заместитель председателя Правительства Иркутской области, глава Наблюдательного совета регионального ФРП Руслан Ситников.

Заявка ООО» Ангара-реактив» рассматривается по программе «Проекты развития»: Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Иркутской области уже одобрил проект, теперь предприятие ждёт решения Экспертного совета федерального ФРП. Запрашиваемый объём льготного финансирования — 57,8 миллиона рублей, процентная ставка — 1% годовых, срок — 5 лет. Заёмные средства будут направлены на модернизацию производства, благодаря которой ежегодный рост объёмов производства полибутилтитаната составит 2 тонны, технического тетрабутоксититана — 44 тонны, тетраизопропилата титана — 30 тонн и триэтаноламинтитаната — 45 тонн.

«Предприятие работает уже более 20 лет, но сейчас для него открылось настоящее окно возможностей: в 2022 году российский рынок покинули все западные конкурирующие производители. А доля поставок из Китая мизерна по объёмам. Поэтому в ближайшие годы стране предстоит активно развивать внутренний рынок химической продукции. В этом контексте значение производства нашего заёмщика трудно переоценить. Однако мы смотрим не только на такие высокоуровневые критерии, но и на налоговую отдачу: по нашим расчётам объём налоговых отчислений за время пользования займом превысит саму сумму займа почти на 20%. То есть за 5 лет предприятие не только вернёт всю сумму займа, но ещё и заплатит налогов в 1,2 раза больше этой суммы. Таким образом, как и всегда, проекты, поддерживаемые ФРП, имеют не только экономический, но и бюджетный эффект», — подчёркивает директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.